Kes kandideerivad aasta põllumeheks Lõuna-Eestist?

Üks, kes Lõuna-Eestist kandideerib aasta põllumehe tiitlile, on Viljar Veidenberg, kes on Pajumäe talus jõuliselt ühendanud traditsioonilise talutootmise innovaatiliste uuendustega. „Meierei päikesepaneelid toodavad meile elektrit, mida on vaja eriti suvel, kui jahutusseadmed vajavad rohkem voolu.” Lisaks uusehitistele on kõva katte saanud taluteed ja meireis võetakse vastu ka turismigruppe, kes jälgivad läbi klaaspaviljoni tootmist.