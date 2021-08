Tartu maantee Kose-Võõbu teelõik säästis 38 inimaastat ning 600 000 liitrit kütust

„Kui arvestada, et igas sõidukis on vaid üks inimene, siis on tänu uuele teelõigule võidetud aastaga rohkem kui 14 200 ööpäeva ehk 38 aasta jagu tunde. Tavaliselt on ühes autos ja ka bussis rohkem kui üks inimene, mis tähendab on see number on tegelikult veelgi suurem. Ajavõit tuleb nii lühenenud teekonnast, suuremast liikumiskiirusest kui ka ummikute vähenemisest. Neljarealised teed on ka märksa ohutumad, sest möödasõidul tekkivaid ohtlikke olukordi jääb oluliselt vähemaks,“ lisas Trei.