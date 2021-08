Päevapealt ametist lahkunud lihasektori tippjuht Anne Mere: sai kõvasti tööd teha, aga oli ka naeru pisarateni

„Ma soovin tänada Annet pikaajalise ja väärtusliku panuse eest HKScani ja selle Balti üksusesse. Ma soovin talle edasiseks parimat," teatas HKScani tegevjuht Tero Hemmilä börsiteates.„Tõesti on väga kahju, aga miks Anne Mere lahkus, seda ei oska me küll kommenteerida,“ teatas Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus. „See on nii suur üllatus,“ on nõutu ka Põllumajandus-Kaubanduskoja lihatoimkonna juht Anu Hellenurme.Eesti Toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp aga teatas, et ta väga loodab, et Anne Mere jätkab ka edaspidi tööd toidusektoris.„See oli nii ootamatu uudis mulle. Ma pean Anne Meret üheks kõige võimekamaks juhiks toiduainetööstuses. Ma väga loodan, et ta tuleb toidusektorisse tagasi,“ ütles Potisepp.Anne Mere võttis Baltikumi üksuse juhtimise üle 2016. aasta lõpus. Enne seda oli ta grupi turundusjuht.