Ei, päris marjapress see pole. Kui marjapressil tuleb ühest otsast välja mehu ja teisest muu sodi, siis Eesti Taimekasvatuse Instituudis ( ETKI ) kasutatakse tomatiseemne tootmisprotsessis pressi, mis eraldab peale mahla ja kestade ka seemned. Ja muidugi on too riist kodusest marjapressist suurem ning käib elektriga.