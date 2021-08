Eestiga koostööd teinud afgaanid ootavad evakueerimist. „Kui valitsus niimoodi venitab pole enam varsti kedagi tuua”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Soome, Leedu ja Poola juba evakueerivad inimesi, ent Eesti valitsuse istung, kus arutatakse Eesti kohalike koostööpartnerite julgeolekuolukorda, toimub alles täna.

“Loodan, et istungi ajaks on tegelikult selge, kuidas ja mismoodi need inimesed ära tuuakse,” sõnas Eesti vabaühendusi esindava organisatsiooni Arengukoostöö Ümarlaud tegevjuht Agne Kuimet. “Mitte ei hakata alles arutama, kes ja kuidas. Vastasel juhul ei ole ma kindel, mis nendest inimestest saab. Nad on varjunud Kabuli ja Taliban on käinud juba nende uste taga. Nad on väga suures stressis ning kardavad enda ja oma perede elude pärast.”

Mondo juhatuse liige ja Afganistani projektide koordinaator Riina Kuusik-Rajasaare sõnul on nende poolt kokku 16 inimest, kes paluvad võimalust riigist lahkuda.

“Ma ootan Eesti riigilt, millised on reaalsed sammud, et inimesed Kabulist välja tuua. Olen nendega pidevas ühenduses. Tänavad Kabulis on tühjad, pangad on kinni, naiste liikumine on piiratud, inimesed on varjunud siseruumidesse. Ütlesin neile esmaspäeval, et samal õhtul tuleb vastus. Teisipäeval mul seda veel ei olnud.”

Välisministeeriumi nõuniku Kairi Saar-Isopi sõnul tegeleb välisministeerium hetkel info koondamisega.