Ain Alvela: loodetavasti saab aasta lõpuks selgemaks, kes ja kuidas tegelikult Graanul Investi äriimpeeriumi juhtima hakkab

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Just aasta lõpuks on Graanul Investi suurosanik Raul Kirjanen lubanud tehingu lõpule viia. Loodetavasti saab siis ka selgemaks, kes ja kuidas tegelikult Graanul Investi äriimpeeriumi, arvukaid tütarfirmasid ja Eestis, Lätis ning USAs asuvaid tootmisüksusi juhtima hakkab. Fond võib ju omada osalust, võib moodustada haldusettevõtteid, ent tegevjuhtimisega pole ükski välismaine fond tegelenud. Seda enam, et teadaolevalt osales Kirjanen senini üsna aktiivselt oma ettevõtete igapäevases juhtimises.