Kell 11 hommikul helises Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli kabineti telefon. Helistas Balti sõjaväeringkonna ülem Fjodor Kuzmin, kes teatas erakorralise seisukorra sisseseadmisest ning lisas, et nüüd on just tema kõrgeim võim Baltikumis. Kuzmin käskis Rüütlil asuda laiali saatma “ebaseaduslikke” sõjaväestatud üksusi ning keelas kõik miitingud ja rahvakogunemised.