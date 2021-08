Parim metsamajandaja Gunnar Lepasaar: olge nüüd korra vaikselt, kuulake, kuidas mets kasvab raginal!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

“Hea tunne on ikka, kui tunnustatakse,” ütles Lepasaar tiitlile mõeldes. Ta osales konkursil peamiselt just sellepärast, et tähelepanu annab võimaluse inimestele rohkem selgitada, miks majandusmetsi on vaja majandada.

“Et inimesed aru saaksid, miks me seda teeme ja miks seda on vaja teha. Metsas on tarvis väga palju tööd teha, ise ei tule mitte midagi. Inimestel on jäänud selline tunne, et on ilus mets, siis on lageraie, omanik paneb kiire raha taskusse ja ongi kõik, järgmine kord läheb ta sinna siis, kui on vaja uuesti raiuda.

See ei ole üldse nii. Tegelikkuses on sedaviisi, et pärast lageraiet on vaja hakata metsa uuendama, kohe istutada ja siis väga palju kultuurihooldust teha, et see taim seal võimalikult hästi ja korralikult kasvama läheks. Siis muidugi võsalõikus ehk noorendike hooldus, mis on metsakasvatamise juures kõige tähtsam töö üldse. Lõpuks harvendusraie ja alles siis on jälle uuendusraie. Nii see ring käib.”