Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kui männipalkide hinnad jäid samale tasemele, siis kuusepalkide hinnad said kerge languse. Lehtpuu jämesortimentide ja paberipuidu hinnad kasvasid kuuga 1–2%. Palkide hinnad on metsaomaniku seisukohast kas erakordselt head või lihtsalt väga head. Paberipuidu hinnatase on rahuldav. Küttepuidu hind on endiselt väga madal ja mingit paranemist selles augustis ei toimunud.

Vaata hinnatabelit!