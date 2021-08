Kaaries satub imiku suhu ikka täiskasvanu suust

Hammaste eest tuleb hoolitsema hakata alates sellest, kui suhu ilmub esimene hammas. Beebidele müüakse spetsiaalseid silikoonist hambaharju, kuid hamba saab puhtaks ka sõrme ümber keeratud marlilappi kasutades.

Oluline on hambad toidujäänustest puhastada, kuid beebil ei ole selleks vaja isegi hambapastat kasutada. Muidugi võib kasutada ka beebidele mõeldud hambapesugeeli või -pastat, kuid seda väikeses koguses. Hambaharjale võiks seda panna vaid millimeetripaksuse triibu või riisitera suuruse koguse.

Beebide ja väikelaste hambaid peske nagu ikka hommikuti ja õhtuti.

Väikeste laste puhul tasub teada, et kaaries satub nende suhu ikka täiskasvanult, kellel see suus juba on. Seetõttu tuleks väga hoolikalt