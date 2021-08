Täna on pärtlipäev ja uskumuse järgi sajab taevast seeni

Pärtlipäev on olnud ka üks levinumaid meevõtu alguspäevi. Pärtlipäeval oli keelatud külvata. Seda tohtis teha enne ja pärast pärtlipäeva. Arvatavasti kehtis keeld sellepärast, et taluinimesed üle pika aja endale põllutöödest vaba päeva võtaks ega ennast ära kurnaks.

Vana pärimuse kohaselt külvatakse pärtlipäeval taevast seeni, nii et selle järel algavad seenekorjamispäevad. Seenele tasub tõesti minna, seda enam, et tänapäeval ei hoia talutööd inimesi kinni, neil on palju rohkem vaba aega ja seega aega rohkem seenel käia. Pärtlipäevast alates võis ka pähkleid korjata. No metsikult kasvavaid sarapuupähkleid meil peaaegu enam ei ole.