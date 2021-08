Eesti 1000-pealises karude populatsiooni küttimismahust osa jäetakse seekord varuks kahjustuskollete tarbeks

Keskkonnaagentuuri hinnangul on karude levik olnud Eestis viimased 15 aastat tõusutrendis ning karude asurkonna seisund väga hea. Mullu kütiti kokku 92 karu, mida on rohkem kui kunagi varem. Sama võib öelda kahjustuste kohta, mille karud on põhjustanud mesindusele, ka seda on kokkuvõttes rohkem kui varem.