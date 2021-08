Hooldekodudesse toovad viiruse vaktsineerimata töötajad. Kiik kohustuslikku vaktsineerimisse ei usu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp kirjeldab, et delta tüvi levib hoolekandeasutustes isoleerimismeetmete kiuste. Sepp selgitas, et sellest hetkest, kui hooldekodus tuvastatakse nakatumine isoleeritakse kõik positiivse testiproovi andnud inimesed. Nakkavam delta tüvi võib siiski jääda tervete inimeste sekka ja avalduda hiljem, mistõttu on nakkusel võimalik edasi levida. „Toimub ahel, mida on keeruline pidurdada,” ütles Sepp.

Nii juhtus Raplamaal asuvas Hageri hooldekodus, kus kaks nädalat tagasi oli kokku 22 koroonaviirusesse nakatunut, kuid praegu on nakatunuid 68.