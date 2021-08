Me räägime, et me hindame kodumaist toitu. Kas see on ikka nii, kui jaekaubandusest saab piimaliitri kätte 35 sendiga ja kilo sealiha 3,5 euroga. Sellised hinnad ei taga seda, et meie toidutootjad saaks tegelikult ka oma toodetu eest väärt hinda. Kaja Piirfeldti sõnul on ühe liitri piima tootmise kulu põllumehele keskmiselt 30 senti. Sellest pool on otseselt söödakulu lehmale ja ülejäänud poolega tuleb väga lihtsustatult öeldes ära katta tööjõukulud, tehnoloogia- ja üldkulud. Teoreetiliselt ka investeeringud. Lisades sellele 30 sendile käibemaksu, mis poes piimahinna sisse on arvestatud, saame liitrihinnaks juba 36 senti: sendi võrra enamgi kui piima letihind.