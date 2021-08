Maarahvas lustis Ugala teatris, kus mõõgad ristasid põllumeeste tippjuhid

Ugala teatri maja kõrval suitsesid ahjud ja küpsetati liha, välisukse ees valvas immuniseerimispasside kontroll, nii et sisse pääses rahvas alles pärast karmi vaktsiinitõendite-passide kontrolli otsekui välisreisile.

Ja eks see pidu natuke nagu välisreisi meenutaski – uued muljed, vanad sõbrad! Ja lausa uskumatu, milliseid vanu tuttavaid sai korraga kohata. Pajud maainimesed polnud ju koroonapandeemia tõttu juba aastaid omavahel kokku saanudki.

„Nii tore on teisi inimesi näha, muidu on maal nii igav,“ rõõmustas Jõgevamaalt kohale sõitnud aasta põllumees 2016 Lembit Paal Pajusi ABF-st.

