Andrian Lomakin oli järve ääres kolm tundi ja 15 minutit kala püüdnud, kui signalisaator hakkas undama, mis tähendas, et konksu otsa on lõpuks jäänud kala. Kui suur see võib olla, seda ta algul aru ei saanud. Kell näitas õhtul kell 20.15.