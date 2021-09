Keel-raunjalg ehk põdrakeel (Asplenium scolopendrium) meenutab pigem mõnd külmaõrna toataime, kuid on tegelikult sõnajalg, mis ka meie kliimas hästi hakkama saab. Keel-raunjalast on aretatud sadu sorte, sest taim paljuneb edukalt eostega. Sordiehtsaid taimi paljundatakse ainult vegetatiivselt, kuid ka see pole õnneks keeruline. Keel-raunjala taimi saab soetada aiakeskustest, taimeaedadest ja laatadeltki.