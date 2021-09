Valitsusele nõu andva teadusnõukoja juht, Tartu Ülikooli professor Irja Lutsar ei varja, et endiselt tuntakse teaduslikest andmetest puudust mitmeski küsimuses. Aga vähemalt see on selgeks saanud, et haigeks võib jääda isegi hingates õhku ruumis, kus varem on olnud nakatunud inimene. Samal ajal pindade kaudu koroona ei levi.