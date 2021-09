Restoraniärisse sisenenud Andrus Albrecht ehk Bonzo: pole elus rüganud nii palju tööd teha kui praegu

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!



Mõne aasta eest kippusid oma artistinime kandadelt maha raputama, aga nüüd avasid söögikoha nimega Bonzai.

Neli aastat tagasin tõmbasin kriipsu alla kogumikplaadiga “Ma olin Bonzo”, otsustades edaspidi tegutseda oma pärisnime all. Ütlesin siis ka avalikult, et ma ei tunne enam endas Bonzot – meest, kel sigarillo suunurgas ja viskiklaas ees. Olin selleks ajaks juba mõnda aega teinud Andrusena järjest tervislikumaid ja kainemaid eluvalikuid. Praeguseks olen leppinud, et ega see hea ju ka ei kao, mis Bonzo nime all tehtud sai.

Nime Bonzo ei mõelnud sa endale ju ise?

Sain selle 1980ndate lõpus trummarina Rakveres tegutsenud Sats Blues Bandis. Bändi liidri Elmar Satsi arvates mängisin ma sarnaselt Led Zeppelini trummari John Bonhami ehk Bonzoga. Sealt see nimi jäi.

Mõni artist vahetab nime kinnistamaks, et on alkoholi ja tubakaga lõppearve teinud. Sinul oli kaalukam põhjus.