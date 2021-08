Augusti alguses ütles Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi mükoriisauuringute juhtivteadur Leho Tedersoo Maalehele, et sügisseeni võib oodata juba ühe või kahe nädala pärast ning kui tuleb korralik sadu, millele ei järgne enam kuumalainet, on oodata ohtrat saaki. Nii ka läks – kohati on lausa seeneuputus ja Facebooki grupp “Eestimaa seened” täis seenekuhilate fotosid.

“Seeneuputuse tõi rikkalik vihm ja öiste temperatuuride langemine alla 10 kraadi,” selgitas Tedersoo nüüd.