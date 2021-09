Sealiha hind on katastroofiliselt madal ja kahjum on 25-30%

Saksamaal on sealiha kokkuostuhind langenud alla 1,40 euro ja Taanis on hind 1,42, kirjutas Soome ajaleht Maaseudun Tulevaisuus ning lisas, et hind on langenud järjekindlalt 10 nädalat järjest. Eesti hind on veel madalam ja vähemalt 25-30% sealiha müügihinnast on praeguste liha ja sööda turuhindade juures puhas kahjum.

Einar Ellermaa 6