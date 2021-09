ÜKS KÜSIMUS IRJA LUTSARILE | Kas koroonahaige tehtud hoidised on ohutud?

Maalehe lugejal tekkis kahtlus, kas kurkide ja seente marineerimine on sööjatele ohutu, kui tegija valmistas neid koroonahaigena.

Professor Irja Lutsari sõnul on nakatunud inimese tehtud toidud ohutud. “Kanges soolalahuses või äädikas ei jää viirus ellu,” selgitas ta. Ja isegi kui viirus peaks kuidagi toidus ellu jääma, siis ei ole see suuteline sedakaudu levima, sest maos on liiga happeline keskkond.

“Viirus ei levi toiduga,” kinnitas Lutsar.