Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm 60. "Kasvasin Stalini-aegses majas, kus paksud seinad ja kõrged laed."

Täna 60aastaseks saav Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm rääkis kaks ja pool aastat tagasi: "Väga paljud inimesed ei taha kodu peale palju kulutada. Nad elavad selles korteris või selles linnas mõne aasta ja ostavad endale käepärase mööbli, mille saab ise kokku panna. Siis minnakse mujale ja see kõik jääb järgmisele omanikule või rentnikule, seda ei võeta kaasa. Mööbel ei ole enam nagu XX sajandi esimesel poolel, et kui osteti, siis selle garnituuriga elati terve elu. Suhtumine mööblisse on muutunud samuti." Jutuks tuleb veel palju huvitavaid teemasid.