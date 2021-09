Peagi hakkavad paljude inimeste kontodele pudenema suuremad rahasummad – kes saab 6000 eurot, kes 10 000 ja kes veelgi rohkem. Kõigilt neilt summadelt on juba maha arvestatud tulumaks 20%.

Samas on paljudele selgusetuks jäänud, et mis muutub nüüd tulumaksu arvestuses seoses sellega, et paljude inimeste kontodele laekuvad nüüd summad II pensionisambast.

Nimelt rakendub 2021. aastal kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. Kas II pensionisamba raha, kus tulumaks on juba maha arvestatud, muudab seda süsteemi? Kas inimestele tuleb nüüd täiendav maksustamine?