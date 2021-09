„Inimesed olid nii õnnelikud, kui reedel kuulutati välja, et nüüd on kõik teise samba rahad välja makstud, aga mina pole siiani sentigi näinud,” kurtis pensionär Maalehele. Nimelt oli ta kevadel teinud ERGO Kindlustusele avalduse, et talle makstaks välja kogu teise pensionisamba raha – ligikaudu 10 000 eurot, mis ta sinna oli omal ajal üle kandnud, et saada eluaegset pensioni.

„Kas pensionärid on kõrvale jäetud teise samba raha maksmisel?” küsis murelik mees.