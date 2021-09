Ettevaatust! Sigade Aafrika katk pole metsast kuhugi kadunud ja ähvardab taas ka farme

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Eesti Maaülikooli professor Arvo Viltrop hoiatab, et sigade Aafrika katk kui ohtlik viirushaigus pole Eestimaalt veel kuhugi kadunud. Ehki vahepeal on katkulaine vaibunud, näiteks kaks aastat tagasi tuvastati metssigadel ainult sigade Aafrika katku (SAK) antikehi, siis viimase aastaga on see viirus jälle pead tõstmas. 2020. aasta augusti lõpus tuvastati uued SAK-viiruspositiivsed metssead ning see tähendab, et haigus ringleb taas metssigade populatsioonis. Sel suvel jõudis sigade Aafrika katk juba ühte Harjumaa farmi, kus tuli hukata ligi 2000 siga.