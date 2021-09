Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Praegu toob iga üleskasvatatud siga farmerile juba poolsada eurot kahjumit, sest sealiha kokkuostuhinnad üha langevad, aga söödahinnad tõusevad.

Nii on seakasvatajad langenud sügavasse kriisi. "Kuidas edasi? Kas makstakse sektorile erakorralist abi või tulebki seafarmid loomadest tühjaks teha ja tootmisega lõpetada?" küsivad tootjad.

„Kui riiklikult leitakse, et seakasvatus ikkagi reostab keskkonda liiga palju; et lihtsam on mujalt Euroopast liha sisse osta, siis see ongi selge sõnum tootjale, et tuleb lõpetada,” leiavad paljud seakasvatajad. Aga kui riik ikkagi näeb, et meil on vaja oma sealihatootmist, tuleks selle eest hea seista, et sektor oleks jätkusuutlik.