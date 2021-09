VIDEO hüppavast rästikust. Täna on ussimaarjapäev ja metsa ei tasu minna

Räägitakse, et sel päeval kaotavad nõelussid maaga kokku puutudes oma mürgi ja nende salvamine pole enam ohtlik. Ussimaarjapäevaks pidi enamik koristus- ja külvitöid (rukkikülv, viljakoristus) olema lõpetatud, mõnes paigas aga usuti, et kesa sümboolselt kündmine hävitab kahjurid ja rukkiussid. Ussimaarjapäeva on peetud ka õunte valmimise päevaks.