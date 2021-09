Pagaritooted on tervislikud ega tee paksuks. Lisaks sellele sisaldavad täisterajahust tehtud küpsetised organismile vajalikke aineid, mida mujalt nii lihtsalt ei saa.

Paljud inimesed kurdavad, et pagaritoodete söömine põhjustab neil seedehäireid ja gaase ning arvatakse, et tegu on gluteenitalumatuse ehk tsöliaakiaga. Kristin Salupuu sõnul esineb tsöliaakiat üldiselt harva, vaid ühel inimesel sajast. Enamasti võib seedehäireid tekitada hoopis see, kui