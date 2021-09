Teise samba raha kinnisvarasse? Kui kodutöö pole tehtud, on tegemist loterii, mitte investeeringuga

Ingmar Saksing: „Ilma kogemusteta investeerijad, kes üritavad n-ö lollikindlal turul rikkaks saada, saavad enamasti vaid hoiatuseks teistele.”

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing soovitab ühekordselt laekunud summa kindlasti investeerida, mitte tarbida. Ta lisab, et kui on tehtud otsus raha ise paigutada, on kinnisvara tõesti üks stabiilsemaid investeeringuid.

„Samas ei tasu sõprade eeskujul tormata pea ees kortereid ostma, kindlasti peaks kaaluma ka alternatiive,” jätkab Saksing. „Kasvõi kinnisvarafondidesse investeerimist, mis on lihtsam ja madalama sisenemisbarjääriga. Võib valida ka muud väärtpaberid.

Rusikareegel on, nagu ikka, et kodutöö peab tehtud olema. Sa pead investeerimisvahendi toimimisest aru saama, ja sõbra eeskuju või aegajaline investeerimisfoorumi lugemine pole piisav. Vastasel juhul on tegu loterii, mitte investeerimisega."

City Property kinnisvaramaakler Ainar Lampe: "Eks me oleme ise ka pidevalt mõelnud, et kaua hinnatõus veel jätkub, aga seni on jätkunud. Viimane turupõhi oli ju 2009. aastal. Juba 2014. aastal tundus, et hinnad on väga palju tõusnud ja ei tea, mis edasi saab. Nüüd on aasta 2021 ja hinnad on iga aasta tõusnud."