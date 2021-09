Luunja kurgi juht keelatud taimekaitsevahendi jääkidest: see oli selline väikene katse, mis lõppes paraku niimoodi

Eelmisel nädalal šokeeris Eesti kurgisööjaid teade, et kevadel leiti Luunja kaubamärgi all müüdud kurkidest keelatud keemiliste taimekaitsevahendite jääke. Ettevõtte juht Raivo Külasepp, kes on ka Eesti Aiandusliidu juhatuse esimees, kinnitab sellegi­poolest, et tarbija ei pea muretsema.