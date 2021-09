Põhikooli distantsõppele saatnud Põltsamaa koolijuht: mõned väiksed lapsed on ikka väga raskesti haiged

Põltsamaa ühisgümnaasiumis avastati esimene COVID-19 viirusega õpilane juba 1. septembril. Eelmise reede seisuga oli registreerituid 12 viirusekandjat ja praeguseks on lähikontaktseid juba ligi 400. “See on hoopis teistmoodi olukord kui eelmise viiruskriisi ajal, mil raskesti haiged olid vanemad inimesed,” sõnab koolijuht Aimar Arula. “Nüüd on kõige rohkem haigestunuid ja raskelt haigeid esimeses kooliastmes.”