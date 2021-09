METSAKONVERENTS | Metsatööstuse panus rohepöörde ja kliimaneutraalsuse saavutamisel

Kui palju on tänapäeval ettevõtlusel kasu ülikoolide teadustegevusest? Kuidas paistavad Eesti ülikoolid ja teadlased maailmakaardil suurettevõtete vaatest? Kas Euroopa teadusel on maailma konkurentsis veel kohta? Kuidas suudab Eesti teadlane USAs ülimalt innovaatilise katsetehase püsti panna? Aga miks USAs, mitte Eestis või Euroopas?

Selles paneelis vestlevad Kaido Kukk ja Mart Loog. Üks on maailma üheks kõige keskkonnasõbralikumaks tituleeritud ettevõtte, UPMi, biokomposiitide suuna asepresident, püüdes oma meeskonnaga leida lahendust maailma plastiprobleemile. Teine, on aga suutnud Eestisse rajada maailma juhtiva sünteetilise bioloogia uurimiskeskuse, mis tegeleb puidu keemia ja bioloogiliste protsesside uudsete tehnoloogiatega, et leevendada kliimamuutuseid. Kuidas näevad Kaido Kukk ja Mart Loog ettevõtluse ja teaduse koostöövõimalusi? Mis on peamised takistused ja kas kusagil on ka võimalusi?