Kas oma pensioniraha investeerimine metsakinnistusse on ikka madala riskiga otsus?

Ent see, kuidas inimesed nende summadega tegelikult ringi käivad, selgub alles nüüd, mil see raha on kontodele jõudnud ja olgem ausad, see kuidas inimesed selle rahaga toimetavad polegi tegelikult kellegi teise asi arutada just sellest küljest, kas nende plaanid on mõistlikud või mitte. AS Timber, Eesti suurim metsaoksjonite korraldaja, proovib aga asja lahata selle poole pealt, et toob välja erinevad plussid ja miinused nende inimeste jaoks, kes mõlgutavad peas mõtteid investeerida vabanenud vahendid metsakinnistutesse.

Eks kindlasti on paljudele harukordne näha korraga pangakontol nii suurt summat ning ahvatlus selle eest soetada midagi seesugust, millele seni jõud peale pole hakanud, kindlasti suur. Seejuures kaob ära mõte, et see raha on võetud nii mineviku kui tuleviku arvelt ning puhtalt psühholoogilisest küljest lahatuna on nende inimeste näol, kes sellest kogumismeetodist loobunud, tegemist inimestega, kes on selgelt tänases süsteemis pettunud, ei usalda pankasid ja fonde või lihtsalt ei meeldi neile asjad, mida nende tahtest hoolimata peale surutakse ning need on inimesed, kes ongi ehk altimad seda raha kohe kasutama. Just seetõttu, mil see summa on kontodel, näeme lähinädalatel tõenäoliselt seda, kuidas selle raha eest soetatakse tehnikat (arvuteid, mobiile) kui ka vahetatakse välja mööblit ja autosid. On neid, kes vabanevad selle summa abil oma laenust/liisingust ning on neid, kes saavad lõpuks ometi korda oma hambad. Kuid on kindlasti ka neid, kes ei hakka oma elukvaliteeti koheselt parandama, vaid otsivad võimalusi, kuidas raha teenima panna, et tulevikus, kui pensioniiga tõesti juba silme ees ja käegakatsutavas kauguses, ei peaks vaid riigi peale lootma jääma.