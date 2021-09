Kadrinat valvab uhke ussikuningas

Kunstniku meelitas Kadrinasse Kadrina Kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets. ”Ussikuniga motiiv ja mõte ning ennekõike just Oskar Kallise teosest inspireeritud vaip on pikalt meeldivalt närve kõditanud, on saanud ansambel Loitsu särgikski. Ühel päeval leidsime taas tee ERMi, sest elukaaslasel Kerstin Raidmal oli soov uue näituse jaoks ideid koguda ja seal sai siis ka lemmikvaibaga pilti tehtud. Et Ingmar ja Kerstin töötasid toona loovagentuuris Tabasco koos eelpool mainitud näituseprojekti kallal, siis piltidelt nähtud ussikuninga motiiv pani Ingmaril sädeme silmis põlema ja Kerstin andis mulle mõtte tõrvikuna edasi,” selgitab pea aasta taguseid sündmusi kultuurikoja direktor.