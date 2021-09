Milliseid erilisi ja välismaal populaarseid saunu toodetakse Lõuna-Eestis?

Võrus elav Tõnis Org mõtles välja klaasist seinte ja laega mobiilse sauna. Viljandimaal Leies valmistatakse alates 2014. aastast iglusaunu, mis näevad välja nagu laastudest eskimomajad. Esialgsele ühe ruumiga saunale on nüüdseks lisandunud kahe ja kolme ruumiga variant.

Janar Olesk ja Stylewood OÜ teevad Võrus juba ligi 10 aastat omanäolisi torusaunasid. Siin need erilised saunad on.

Heli Raamets 1