Kolotsi talus saab loomapidamist ja tootmist arendades elada kõrvuti huntide, kobraste ja rebastega

„Kitsed!!!” Kolotsi mahetalu perenaine Merle Leibur hüüab ja kitsed tulevad kaugelt jooksuga. Kaks suurt ja karvast karjakoera teevad samal ajal külalistega tutvust. „Meil on mahepidamine. See on algusest peale nii olnud. Ka kaks koera on meil võetud sügavalt maheda mõttega. Kui hunt meil siit aia tagant kitse maha murdis, tuli midagi ette võtta. Üks variant on helistada jahimeestele, öelda, et laske kõik hundid maha, sest me tahame siin kitsi pidada. Teine variant oli võtta koerad, nii et hundid saavad ka elada."