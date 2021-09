Hiite kuvavõistlus kutsub jäädvustama pärandipaiku ja pakub auhindu

Kuvavõistluse hindamiskogu esimehe loodusfotograaf Arne Aderi sõnul näitab võistluse 14-aastane järjepidevus ja kasvav menu, et see ettevõtmine kannab sügavaid väärtusi, mis inimesi kõnetavad. „Hiite kuvavõistlus on aidanud kaasa pühapaikade taasleidmisele ja tõstnud ühiskonna teadlikkust. Tänu võistlusele on inimesed hakanud pühapaiku üha enam otsima ja pühapaikadest on jäädvustatud tuhandeid fotosid.“

Hiite auhind 2020. „Põgenemine peolt”, autor Urve Hermann. Jäädvustatud on Lehmja hiietammik Harjumaal Lehmja külas

2008. a algatatud rahvusvaheline võistlus keskendub soome-ugri rahvastele eesmärgiga väärtustada ühist pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, jäädvustada nende seisund ning suunata inimesi pühasid paiku külastama ja hoidma.

Oodatud on nii Eestis, hõimurahvaste juures kui ka mujal maailmas jäädvustatud ülesvõtted. Võistlusele võib saata ka liikuvaid kuvasid ehk kuni pooleteise minuti pikkuseid videoid. Fotosid ja videoid saab võistluse leheküljel üles laadida kuni 15.10.2021.

Eestis on teada ligikaudu 800 suuremat maa-ala hõlmavat hiiepaika, mitu tuhat püha kivi, puud ja veekogu ning sadu ristipuid. Enamik meie pühapaiku on ohustatud ja kadumas unustamise ja majandustegevuse, eriti aga ohjeldamatu metsaraie tõttu. Eesti suurimad ja tuntuimad pühapaigad

on Võhandu Pühajõgi, Otepää Pühajärv, Urvaste Tamme-Lauri tamm, Saula Siniallikad, Panga pank, Kaali Pühajärv, Lehmja hiietammik, Jägala juga jt.

Hiite kuvavõistluse korraldaja on Hiite Maja sihtasutus. Kaaskorraldajaks Soomes on Taivaannaula RY. Võistlus toimub ja selle veebilehed on avatud eesti, vene ja soome keeles. Võistlust toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvaluule Arhiiv,

Fenno-Ugria jt