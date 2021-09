EESTI POHLAKAART | Pohlarohkeimad kohad jäävad nõmme-ja palumetsadesse

Seniste andmete järgi osutus keeruliseks prognoosida, kui vanas puistus on pohla saagikus suurim, sest suure ja väikese saagikusega puistuid leidus nii noorte, keskealiste kui ka vanade puistute hulgas.

Seetõttu ei ole puistu vanuse mõju saagikusele analüüsitud – hinnatud on üksnes täiuse mõju.

Esmase analüüsi järgi on saagikus sarnane kuni täiuseni 0,7. Samas viitavad pohla katvuse andmed sellele, et vähemalt paar aastat pärast lageraiet saagikus ilmselt väheneb.

Kahjuks polnud metsade vanuse andmed piisavalt täpsed, et seda mõju selgemalt väljendada.