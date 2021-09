Moekunstnik ja õppejõud Piret Puppart mäletab, kuidas tema vanemad hambaharja ja klooriga teksasid heledamaks kulutasid

Eesti oma mood lähtus pikki aastakümneid Pariisist, käis läbi “Moskva seltsimeeste” valikute ja puudutas miniseeliku-piiri, kus sukad tuli aluspükste külge õmmelda. Moekunstnik ja õppejõud Piret Puppart on piisavalt noor, et mäletada, kuidas tema vanemad hambaharja ja klooriga teksasid heledamaks kulutasid ning niidisokke üles harutasid, et hästi peenetriibulisi suvekampsuneid kududa.