Võrumaal leiti Aafrika seakatku nakatunud metssiga

Põllumajandus- ja toiduamet selgitas, et 11. septembril võetud proov osutus sigade Aafrika katku (SAK) suhtes viiruspositiivseks. Suure tõenäosusega on tegemist Pihkva oblastist meile levinud värske viirusega. Venemaa SAK-i leviku kaardilt on näha, et Venemaa lääneosas, sh Pihkva piirkonnas, on nii kodu- kui ka metssigade SAK-i positiivseid juhtumeid. Venemaa SAK-i olukorra kaart on leitav siit.