Euroopa Komisjoni uue kliimapaketi eesmärk on vähendada Euroopa Liidus 2030. aastaks kasvuhoonegaaside koguseid plaanitud 40 protsendi asemel 55%, et saavutada süsinikuneutraalsus 2050. aastaks. Mida see põllumeestele kaasa toob ja millised on uued normid?