Neljarealised teed hoiaks aastas ära ligi 50 liiklusõnnetustes kannatanut ja hukkunut

„Kui kolme põhimaantee ja Tallinna ringtee 1+1 sõidurajaga teelõikude ohutustaset parandada nii, et see vastaks tänasele Tallinn-Tartu maantee 2+2 sõidurajaga lõikude ohutustasemele, siis väheneks liiklusõnnetuste arv 25 ning nendes vigastatud ja hukkunud inimeste arv 48 võrra igal aastal,“ lisas Trei.

Statistika järgi on kõige ohtlikumad Tallinna ringtee ja Tallinn-Narva maantee 1+1 sõidurajaga lõigud.

„Transpordiameti analüüsist nähtub, et 2015. – 2019. aasta keskmine liiklusõnnetuste arv miljoni autokilomeetri kohta Tallinn-Narva maantee 1+1 sõidureaga lõikudel on näiteks pea kolm ning Tallinna ringtee kaherealistel lõikudel ligi neli korda suurem kui Tallinn-Tartu neljarealistel lõikudel,“ ütles Trei.

Trei lisas, et riigil pole praegu veel isegi visiooni, milline hakkaks neljarealine Tallinn-Narva maantee marsruut välja nägema, rääkimata konkreetsest ehituse ajakavast.