Eesti parimad hoidised on valitud - võitsid klassika ja erilisus

Klassika on kindla peale minek

Sel aastal andis žürii kõige rohkem punkte ja peaauhinna Mati Ehasalu saadetud maasika-vaarika-mustasõstramoosile. Selle puhas ja mahlakas marjamaitse võlus ehedusega, samuti oli selles parasjagu nii hapet kui magusust ja meeldiv oli ka see, et konsistentsis oli marju tunda.

Teise koha saavutas Juta Jöffert koguni kahe hoidisega, mis kogusid võrdselt punkte. Eriti palju kiidusõnu öeldi tema hapendatud ubade kohta. See hoidis oli tõesti väljapaistev, sest hoidistajal oli õnnestunud säilitada aedubade meeldiv krõmpsuv struktuur ning lisada neile mõnusat hapusust ja vürtsikust. Hapendamine näib küll väga lihtne, kuid tegelikkuses ei pruugi hapendamine minna üldse hoidistaja soove mööda. Juta Jöffertil aga õnnestus see ubadega täielikult.

Ilu ja kasu üheskoos

Õunarooside tegemiseks on meeldiva magusa maitsega õunad õhukeselt viilutatud, kuivatatud ja need siis osavalt üksteise sisse roosiks keerutatud. Sel moel valmistatud roosid on küllap üsna töömahukad, kuid nende efektsus on vaeva väärt.