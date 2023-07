RETSEPTID | Kodumaine supertoit: punased ja mustad sõstrad väärivad taasavastamist

Endistel aegadel peeti enesestmõistetavaks, et aias oleks vähemalt paarkümmend sõstrapõõsast. Marjade korjamist, mahla aurutamist ja mooside keetmist jagus siis mitmeks nädalaks. Viimasel ajal pole aga sõstrad enam nii populaarsed, sest mahla on mugavam osta poest, moosides aga häirivad sööjaid sõstarde seemned. Ometi tasub sõstraid süüa ja talveks talletada, sest tegu on võimsa biokeemilise koostisega marjadega, millest saab organismile vajalikke aineid ja mis aitavad isegi tervisehädade korral.