Olustveres sai vaadata mullaharimistehnikat

Vaata siit, mida Maamajanduse eris veel kirjutatakse!

“Tööriistaga on nii, et kõige tähtsamad on töökvaliteet, vastupidavus ja varuosade kiire saadavus. Kui need asjad paigas, siis päris tähtsusetu pole hindki,” võtab tehnikamüügi aabitsatõed kokku AgroForti OÜ juhataja Väino Kivila.

Kui traktorit läheb põlumehel vaja igal ajal, siis praegu, sügisel, on kõige päevakohasem teema mullaharimine. Selleks aga, et suurte ja nõudlike mullaharimisriistadega üldse põllule minna, peaks see olema kividest puhastatud.