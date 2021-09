Hiiliv hinnatõus jagab juba hoope. “Mina panen uksed kinni. Aidaku riik vähemalt teisi maapoode.”

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuidas kõhnapoolse kehaehitusega proua mitmemeetrise poesildi üksi seinalt maha sai, jääb tema saladuseks. Nagu ka see, miks Vahastu viimase poemüüjana ajalukku astuv Mare Roosimägi selle töö üldse üksi ette võttis. Ehk seepärast, et kui muidu on poes alati inimesi käimas, siis nüüd on vaikus ja tragil daamil seda raske taluda?

“Jah, me oleme tegelikult juba kinni,” selgitab omanik Ants Tuuleveski. “Korraks teeme veel uksed lahti. Ehk keegi tahab veel midagi osta. Kõik on 20 protsenti odavam!”