Kas päikeseenergiaga on praegu lõpp, sest rohkem seda võrku müüa ei saa?

Lääne-Virumaal Kadrina vallas tegutsev pereettevõte Matsimoka tahab rajada elektrienergia saamiseks päikesepargi ja on valmis ise kõik kulud kandma, kahjuks tuleks aga ülejääva elektri võrku müümiseks kulutada 3,2 miljonit eurot alajaama ja liinide võimsuse suurendamiseks, mis on 12 korda suurem päikesepargi enda maksumusest. Elektrilevi selgitab, et jaotusvõrgus puuduvad vabad võimsused pea kõikides piirkonnaalajaamades, sest nii mastaapset tootmisseadmete lisandumist võrku pole üheski riiklikus arenguplaanis osatud ette näha.