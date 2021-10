Uus seadus ei lase enam talunikke peedistada

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Suuremal osapoolel on ju lihtne suruda väiksemale peale endale sobivad tingimused. Brüsselis võeti kaks ja pool aasta tagasi vastu ebaausate kaubandustavade vastase kaitse miinimumstandardid ELis. Meie riigikogu võttis vastava seaduse vastu tänavu sügisel.

„Ebaausad kaubandustavad on põllumajandustoodete müügil olnud probleemiks pikka aega ja me ei ole nii sinisilmsed, et loodaksime kõikide probleemide lahenemist uue seaduse jõustumisega, aga kindlasti on see suureks sammuks edasi ausama ja õiglasema kauplemise suunas,” ütles Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats.

Probleem puudutab eriti väiketöötlejaid, kes ei saa väikeste tootmismahtude tõttu valida kauplusi, kus oma tooteid müüa. Toidupoed on Eestis valdavalt ketistunud ja neil on väga suur turujõud ning mõjuvõim lepingute sõlmimisel, mis on toonud kaasa ebaausate lepingute sõlmimise, lisas ta.

Uus seadus keelab suure osa ebaausatest kaubandustavadest.