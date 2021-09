Kuigi paljud kurdavad nadi metsamarja-aasta üle, näitas Maalehe küsitlus, et see ei olnud kõikjal Eestis nii. “Olen paar korda jõhvikarabas käinud ja marju on ikka häbematult vähe – kui tavaliselt jäi neid tonnides sohu maha, korjamata, siis tänavu neid kohati polegi,” räägib aastakümneid metsas ja rabas marjul käinud Indrek Hein Soomaalt.